Общество 24.11.2026 08:15

В Ульяновске с 14 ноября вывоз ТКО в зоне №2 обеспечивает временный регоператор «Горкомхоз» — после того, как компания «Контракт плюс» отказалась от обязательств. Уже к понедельнику во дворах появились новые контейнеры, для уборки навалов привлекли дополнительные ломовозы.Основная проблема — несовместимость новых контейнеров с мусорокамерами (нужно обслужить 962 ствола мусоропроводов). Чтобы избежать сбоев, на маршруты выведут мусоровозы с боковой загрузкой, а в 241 МКД вывозом займётся «Гринтранс», работающий с любым форматом тары.Губернатор Алексей Русских поручил вести ежедневный мониторинг вывоза отходов и поддерживать связь с жителями: работает горячая линия (41‑48‑15) и телефон «Горкомхоза» (65‑02‑65). До выбора постоянного регоператора плата за услугу меняться не будет.Совладельцу бывшего оператора Сергею Куркову предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по версии следствия, в 2019–2021 годах он незаконно получал деньги за вывоз отходов. У «Контракт плюс» также есть задолженность перед подрядчиками.«Единая Россия» организовала сбор обращений и проверки площадок; замглавы Заксобрания Константин Долгов потребовал разъяснить подготовку к переходу на нового оператора. Муниципальные службы ликвидируют оставшиеся навалы, жителей предупреждают о штрафах за неправильное складирование мусора — до 5 тысяч рублей для граждан и до 250 тысяч для юрлиц.