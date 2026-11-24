Деньги 24.11.2026 08:15

Власти Ульяновской области корректируют налоговые преференции для владельцев коммерческой недвижимости: внесённый 23 ноября в Заксобрание законопроект с 2027 года повысит фискальную нагрузку на собственников торговых центров, офисов и объектов стрит‑ритейла. По расчётам, это принесёт бюджету порядка 68 млн рублей.При этом власти выбрали компромиссный вариант — льготу не отменяют, а сокращают: коэффициент предельного роста налога предлагают поднять с 1,15 до 1,225, то есть уменьшить льготу на 7,5 процентных пункта. Такое решение связано с рекомендациями федерального Минфина по мобилизации доходов в дотационном регионе.Бизнес воспринимает изменения сдержанно. Предприниматель Эдуард Шабалин назвал проект компромиссным: по его словам, нынешний вариант хоть и не идеален, но куда менее болезнен, чем изначальный план — полностью перейти на расчёт по новой кадастровой стоимости, что обошлось бы бизнесу примерно в 900 млн рублей.Напомним, после кадастровой переоценки 2023–2024 годов налогооблагаемая база у многих собственников заметно выросла. Чтобы смягчить нагрузку, власти ввели плавный переход: в 2025–2027 годах рост налога ограничивали 15 % в год, разницу компенсировали льготой. Однако в 2025 году объём льгот по налогу на имущество организаций достиг 1,75 млрд рублей, из них 904,8 млн пришлось на владельцев коммерческой недвижимости.Законопроект уже одобрили прокуратура, Минюст и Общественная палата. Чтобы нормы вступили в силу с 1 января 2027 года, депутатам нужно принять закон до конца ноября — вероятно, на ближайшем заседании Заксобрания.