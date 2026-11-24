Происшествия 24.11.2026 10:31

В Ульяновске суд вынес приговор водителю из посёлка Сурское — он признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Дело рассматривалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ: речь идёт о нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к гибели человека. Государственное обвинение в суде поддержал старший помощник прокурора Засвияжского района.Трагедия случилась 22 февраля 2026 года на Московском шоссе. За рулём служебного автомобиля УАЗ 128811 находился 61‑летний сотрудник ГУЗ «Сурская районная больница». Водитель допустил грубое нарушение правил дорожного движения и сбил пожилого велосипедиста. При этом пенсионер законно пересекал проезжую часть — он двигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зелёный сигнал светофора.Велосипедист получил тяжёлые травмы и умер прямо на месте аварии. Суд назначил водителю наказание в виде полутора лет принудительных работ — из его заработка будут удерживать 10 % в доход государства. Также осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.Кроме уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск: с ГУЗ «Сурская районная больница» взыщут 1 миллион рублей — эти средства пойдут сыну погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.