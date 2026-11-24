Общество 24.11.2026 10:52

В Ульяновске назревает кризис летнего детского отдыха: из‑за нехватки бюджета собственникам лагерей не выплатили полную компенсацию за путёвки, а в допсоглашениях предлагают урезать выплаты примерно на 40 %. Часть владельцев объектов готовы судиться и рассматривают отказ от приёма детей‑льготников.На заседании соцкомитета Заксобрания депутат Дмитрий Грачёв отметил, что компенсации за смены, кроме второй, обещают выплатить лишь в январе 2027 года. Кроме того, в правительстве обсуждают отмену действующей системы возмещения стоимости путёвок — это может поставить под угрозу летнюю оздоровительную кампанию. При стоимости путёвки до 40 тысяч рублей даже небольшое превышение порога нуждаемости лишит семьи возможности отправить ребёнка в лагерь.Замминистра просвещения и воспитания Ирина Бармина заверила, что в 2027 году система останется прежней: на оздоровительную кампанию заложено 564 млн рублей, на 2028‑й — 565 млн, на 2029‑й — 497 млн. Однако депутаты не согласны с такой оценкой ситуации: по их словам, они не видели проекта обсуждаемого закона, а родителям и организаторам уже нужно понимать, к чему готовиться — продажа путёвок стартует в марте.Цены на путёвки уже растут: в некоторых лагерях стоимость поднялась на 40 %. По словам депутата Василия Гвоздева, ряд частных лагерей отказываются участвовать в конкурсах и заранее повышают цены. Он предложил перераспределить финансирование — например, сократить выделение на спортклубы с 200 до 150 млн рублей и направить 50 млн на детский отдых.Директор одного из лагерей подтвердил: планируемая отмена компенсации в размере около 19,5 тысячи рублей фактически означает удорожание каждой путёвки на эту сумму. Сейчас бесплатными остаются путёвки для детей из многодетных семей, участников СВО и семей в трудной жизненной ситуации, но родители просят расширить программу и на 14‑дневные смены — пока такое разрешение не выдано.Дефицит финансирования детского отдыха сохраняется на уровне 120 млн рублей. В 2026 году в регионе работали 524 лагеря, где отдохнули свыше 52 тысяч детей. При этом расчёты с лагерями в прошлом году также прошли с задержкой — только в январе.