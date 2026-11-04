Губернатор Русских открыл обновлённый участок трассы в районе посёлка Мирный

Общество 04.11.2026 08:54

Сдан первый этап масштабной реконструкции федеральной дороги, связывающей Ульяновскую область с Татарстаном и Самарской областью. Губернатор Алексей Юрьевич Русских держит проект на личном контроле и добивался федеральной поддержки. Трасса важна для региона: она соединяет Ульяновск с Димитровградом и несёт большой транзитный и пассажирский поток.– Трасса была двухполосной, происходило много аварий. Расширение до четырёх полос — важнейшая задача, которую мы решаем с Минтрансом России. Впереди большие планы: всю трассу необходимо капитально отремонтировать, – подчеркнул Алексей Русских.Сданы 6,5 км трассы: участок расширен до четырёх полос, обустроены три разворотные петли, отремонтированы примыкания и подъезды к социальным объектам, установлены водопропускные трубы, смонтированы освещение, ограждения, знаки, разметка и остановочные площадки.Готовы проекты обхода Лесного и Мулловки — до конца месяца определят подрядчика. Следующие этапы — обходы Чердаклов и Димитровграда. Транзитный транспорт пойдёт минуя населённые пункты.