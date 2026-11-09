Хоккеист из Ульяновска Владислав Кузнецов перешёл в кировскую «Родину»

Спорт 09.11.2026 11:22

30-летний воспитанник ульяновской школы хоккея с мячом Владислав Кузнецов продолжит карьеру в кировской «Родине», где будет выступать под 99-м номером.Новый этап в карьереХоккеист из Ульяновска пополнил состав кировской «Родины». В команде игроку закрепили номер 99.Где Кузнецов выступал раньшеНачало текущего сезона уроженец Ульяновска провёл в «СКА-Уральском Трубнике» из Свердловской области: в Кубке страны он выходил на лёд восемь раз и забросил три мяча.За свою карьеру Кузнецов успел поиграть за несколько клубов. В 2014–2018 годах и затем в 2021–2023 годах он защищал цвета ульяновской «Волги». С 2018 по 2021 годы форвард играл за иркутскую «Байкал-Энергию», а последние три сезона — с 2023 по 2026 год — провёл в хабаровском «СКА-Нефтянике».