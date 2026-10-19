Как ульяновцы рассчитывают больничный по уходу за больным ребёнком в 2026 году

Социальный фонд разъяснил порядок расчёта больничных по уходу за больным ребёнком в 2026 году. Об этом сообщает отделение СФР по Ульяновской области.При расчёте пособия учитывается средний заработок за два календарных года, предшествующих году наступления болезни. В 2026 году это 2024 и 2025 годы. Если средний заработок окажется ниже МРОТ, выплата рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, который в 2026 году составляет 27 093 рубля — при условии работы на полную ставку.Если ребёнку меньше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа родителя. Для детей старше 8 лет при амбулаторном лечении первые 10 дней оплачиваются исходя из среднего заработка с учётом коэффициента стажа, а начиная с 11-го дня — в размере 50%. При лечении в стационаре весь период ухода оплачивается с применением коэффициента стажа.За год оплачивается до 60 календарных дней ухода за ребёнком до 7 лет, а при заболевании из перечня Минздрава — до 90 дней. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается до 15 дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в год.