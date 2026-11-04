Как в Ульяновске борятся с серыми зарплатами

Власть 04.11.2026 07:31

С начала 2026 года легализация трудовых отношений принесла бюджету Ульяновска более 8 млн рублей — почти на 17% больше, чем годом ранее. Официальное трудоустройство получили 4997 человек: 3295 заключили трудовые договоры, 1702 зарегистрировались как ИП.Работа ведётся по поручению главы города Александра Егоровича Болдакина. Межведомственная группа за 2026 год провела девять заседаний с участием 56 работодателей — из строительства, мебельного производства, гостиниц, охраны, медицины, общепита, торговли, онлайн-школ и ПВЗ. Материалы по 34 субъектам с признаками неформальной занятости направили в надзорные органы.Кроме того, прошло 26 информационных выездов на предприятия: изучили 146 субъектов, у 118 нашли возможные нарушения. Заместитель главы города Александр Ермаков подчеркнул, что это не проверки, а профилактика и разъяснение требований законодательства. В группе участвуют представители прокуратуры, ФНС, судебных приставов, МВД и бизнес-омбудсмена.По словам Ермакова, часть работодателей объясняет отсутствие оформления нежеланием соискателей показывать доходы из-за соцпособий. Отдельно власти рассматривают компании, получающие господдержку, но имеющие признаки нарушений: в мэрии считают, что такие работодатели не должны пользоваться мерами поддержки. Предприятиям рекомендуют ориентироваться не только на МРОТ, но и на среднеотраслевые зарплаты.Группа работает второй год: за это время прошло 25 заседаний со 160 работодателями, данные о 80 организациях передали контролирующим ведомствам. С 1 января 2025 года действует открытый реестр работодателей с фактами нелегальной занятости на сайте Роструда; администрация Ульяновска отслеживает попавшие туда организации и приглашает их руководителей на заседания.