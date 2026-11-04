Какие мечты объединяют жителей Ульяновской области

Культура 04.11.2026 11:00

Сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, праздник приобретает особый смысл. Для Ульяновской области это символично: в регионе в мире и согласии живут представители более ста национальностей, сообщает АиФ Ульяновск.Что имеем — не храним, потерявши — плачемВ советские годы визитной карточкой Ульяновска считался парк Дружбы народов — уникальное «место силы», где на пятнадцати площадках союзные республики представляли свои уголки природы и арт-объекты из камня, воды, дерева и керамики. Сегодня верхние площадки худо-бедно сохранились, нижние — сплошь бурелом и запустение. Администрация проводит субботники, вырубила американский клён ради вида на Волгу, осенью высадила 60 деревьев — и на этом всё. В программу благоустройства по нацпроекту парк пока не включён.Была б надеждаВесной мы всем миром празднуем Акатуй, Шумбрат, Навруз, а ближе к лету — Сабантуй. А что, если объединить силы, защитить проект благоустройства парка и получить средства на его возрождение — чтобы через два-три года устраивать праздники по очереди на каждой площадке?Помимо парка, ульяновцев объединяют общая история, география и культурный код. Город раскинулся на берегах Волги и Свияги. Широкие волжские просторы, Императорский и Президентский мосты — общая точка притяжения. Вот только своей набережной, какая есть в Самаре и Чебоксарах, у нас нет — она остаётся несбыточной мечтой. Президентский мост строили 23 года, о чём народ складывал анекдоты. Так что — была б надежда…Певица Иделия Мухаметзянова признаётся, что в Москве ей не хватает волжского простора и ульяновской размеренности. Краевед Юрий Козлов убеждён: славу России во многом составляют талантливые выходцы из провинции, и Симбирский край многим может дать фору.Меньше всего хочется выглядеть сварливой бабой Бабарихой. Я не хочу уезжать из Ульяновска — разве что мир повидать и вернуться. Но обидно: преображаются же города благодаря нацпрограмме благоустройства — есть примеры в Сенгилее, Барыше, Карсуне. Мечтаю и я о прекрасной волжской набережной и чудесном парке Дружбы народов.