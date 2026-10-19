В «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже 14-летней девочки в Ульяновске

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках 14-летней Виктории Чебаковой, которая ушла из дома 18 октября в Заволжском районе Ульяновска и до настоящего времени не вернулась. Волонтёры опубликовали ориентировку с приметами подростка и обратились к местным жителям с просьбой о содействии.По данным отряда, Виктория Денисовна Чебакова, 2011 года рождения, пропала 18 октября 2026 года. Достоверной информации о её текущем местонахождении нет.Чтобы горожане могли узнать девочку при случайной встрече, добровольцы подробно описали её внешность. Рост Виктории — около 168 сантиметров, телосложение нормальное. У неё тёмно-русые волосы и карие глаза. В момент пропажи на ней были серая спортивная кофта, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки.Обстоятельства исчезновения пока не разглашаются. Поисковики особенно надеются на отклик жителей Заволжского района и других частей Ульяновска — ценна любая информация от тех, кто мог видеть подростка после 18 октября.Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Виктории Чебаковой, просят связаться с информационным организатором поисков Екатериной (позывной «Верная») по телефону 8 (917) 606-86-04.