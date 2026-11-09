Мигрантам запретят работать в такси в Ульяновской области с 2027 года

Власть 09.11.2026 10:12

В Ульяновской области с 2027 года могут ввести нулевую допустимую долю иностранных работников в сфере такси и аренды легковых автомобилей с водителем. Проект постановления подготовил Минтруд России, информацию со ссылкой на издание подтверждают «Ведомости». Аналогичные ограничения предлагается распространить ещё на семь регионов страны.Что предлагается ограничитьПомимо такси, в проекте для Ульяновской области заложены ограничения на привлечение иностранных работников к регулярным городским и пригородным автобусным перевозкам. Помимо Ульяновской области, нулевую долю иностранцев в сфере перевозок предлагается установить в Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Еврейской автономной области.Кто не попадёт под запретДействие новых мер не коснётся граждан стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Исключения также предусмотрены для иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство и для высококвалифицированных специалистов.Что дальше с проектомРоссийская трёхсторонняя комиссия одобрила документ в конце октября. Чтобы ограничения вступили в силу, постановление должно быть подписано правительством России.