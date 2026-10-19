Мужчина в ульяновской колонии втягивал заключённых в сатанизм*

В Ульяновской области сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность осуждённого, который распространял запрещённую идеологию.Совместными усилиями регионального УФСБ, МВД, ФСИН и следственного комитета были остановлены действия 39-летнего мужчины, отбывающего наказание в местной исправительной колонии за ранее совершённые преступления экстремистской и сексуальной направленности.В ходе расследования установлено, что в период с осени 2025 по лето 2026 года осуждённый, придерживавшийся идеологии «Международного движения сатанизма*», активно привлекал других заключённых к участию в деятельности этого запрещённого объединения.На основании оперативных материалов, переданных УФСБ и УМВД в следственные органы, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в неё (ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.