На базах «Дорремстроя» заготовили 20 тысяч тонн пескосоляной смеси

Глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин по итогам заседания штаба по комплексному развитию города распорядился усилить подготовку к зимнему содержанию дорог. Об этом он сообщил сам.В «Дорремстрое» уже переоборудовали 19 комбинированных дорожных машин: поливомоечное оборудование заменили на отвалы, щётки и бункеры для противогололёдных материалов. На базах предприятия заготовлено 20 тысяч тонн пескосоляной смеси и 1150 тонн твёрдого реагента, также ожидается дополнительная поставка технической соли.Два новых экскаватора-погрузчика поставили на учёт — с 21 октября они пополнят парк спецтехники. Дорожные службы готовы в любой момент начать обработку дорог.