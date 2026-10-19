На Московском шоссе «Лада Гранта» сбила пешехода на парковке

17 октября около 12:10 на Московском шоссе, напротив дома № 6 «Ж» в Засвияжском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным регионального управления ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на мужчину, который в этот момент передвигался по территории парковочной площадки.В результате происшествия пострадал 38-летний пешеход. С полученными травмами он был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован. В ведомстве уточнили, что водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.