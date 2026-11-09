На своих двоих к морю: димитровградцы отправились в авантюру до Геленджика

Общество 09.11.2026 08:32

В советское время было популярно путешествие автостопом. Некоторые умудрялись доезжать до Дальнего Востока. Двое димитровградцев решили возродить это движение и в конце прошлой недели отправились на своих двоих до Геленджика.«Сейчас автостоп не так интересен современным туристам, — говорит участница похода Гульнара Озёркина. — Мы всё-таки решили попробовать отправиться в авантюрное приключение до Геленджика на попутных машинах. Идея казалась пугающей и одновременно очень привлекательной».Вот что они рассказали о первых днях путешествия.Первый день«После заправки мы шли примерно 1,5 часа, это где-то 11 км. Мы поняли, что путешествовать автостопом не так-то легко, если никто не останавливается. Начал идти мокрый снег. Дороги стали мокрыми, и из-под колёс фур начинает вылетать снежно-водяная каша. Только мы решили переодеться во влагозащитный костюм, как останавливается наш очередной спаситель — Семён. Молоденький парень, который возвращался с работы, решил подвезти нас. С ним мы проехали всю Самару, до населённого пункта Воскресенка. Здесь уже настоящая зима! Снега выпало примерно 10 см».В итоге за первый день они проехали 190 км, из них прошли пешком 20 км.Второй день«Утром, выглянув в окно и увидев 15-сантиметровые сугробы, подумали, что день будет нелёгким. Через некоторое время остановился мужчина. Андрей возвращался с работы домой, был уставший и не очень разговорчивый. С ним мы проехали 300 км до населённого пункта Дубки (около Саратова). Здесь он показал нам, где можно вкусно пообедать, что мы и сделали. После мы шли пешком примерно 10 километров. Так как начались дорожные развязки и было непонятно, кто куда едет. Иногда мы, конечно, поднимали руку, но понимали, что здесь вряд ли кто-то остановится. Тут остановились две газели: Валера, Руслан и Алина едут из Тамбова через Саратов в Воронеж. Они провезли нас ещё 20 км до следующего придорожного отеля. И случилось что-то невероятное: нас забрал Мурад. Очень общительный и весёлый человек. Время с ним пролетело быстро, хотя мы проехали вместе 400 км. Он не только довёз нас до Волгограда, но и оплатил нам ужин и отель. Хотя мы, наоборот, хотели в благодарность за проезд накормить его ужином. Мы сами в большом шоке».В итоге за второй день они проехали 800 километров, из них 10 км шли пешком.Третий день«Пройдя некоторое время вдоль дороги, остановилась пожилая пара — Нина и Василий. Они ехали на дачу и немного подвезли нас. Следующим нас подобрал Вячеслав. Он довёз нас до посёлка Солянка, где находятся сразу две интересные достопримечательности: буддийская святыня «Калмыцкая ступа» и Мемориал погибшим солдатам. Высадив нас на окраине, он рассказал, что они совсем рядом. Мы сходили на них посмотреть. Доехали до поворота на деревню Шелестово. По дороге водитель рассказал нам интересную историю о городе Березники, который постепенно уходит под землю, проваливаясь в выработку калийных шахт». Следующий водитель, который их забрал, был Виктор. Он тоже любитель активного отдыха. В свой отпуск отправился на природу — пожить в палатке, порыбачить и поохотиться. Он довёз их до Котельниково. Здесь они пообедали и, когда вышли, поняли, что этот населённый пункт имеет много съездов и выездов в разные направления. «Мы долго шли пешком. Начался дождь. От Дубовского шли пешком до развилки на Волгодонск. Дождь усилился. Машины проезжали мимо, сворачивая в другую сторону. Мы уже отчаялись. Но вот наконец-то остановился наш спаситель — Адам. Он ехал к своей девушке в Зимовники и по пути довёз нас до мотеля, где мы заночевали».За третий день димитровградцы проехали 250 км, из них прошли пешком 17 км.МненияВ соцсети развернулась целая полемика. Одни димитровградцы восхищаются авантюрным путешествием земляков, другие осуждают.«Работать не пробовали?», «На какие средства путешествуете?», «Я бы на такую авантюру не рискнула».«Ни за что не поехала, — говорит Ольга из Ульяновска. — Время сейчас другое, люди другие. И не весть что может случиться».Но многие считают их героями: мол, живая жизнь, а время отпуска каждый проводит как хочет. «Молодцы!»Сайт «Главные новости Ульяновска» продолжает следить за приключениями димитровградцев. Добраться до Геленджика они планируют к концу недели.