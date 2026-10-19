На улице Репина завершают ремонт пешеходного перехода

В Ульяновске завершается благоустройство пешеходного перехода у дома № 39 на улице Репина. Основные работы выполнены, но подрядчику ещё предстоит уложить асфальт, установить дорожные знаки и искусственную неровность. Полностью завершить объект планируют до 1 ноября.Уже обустроены тротуар и подходы к переходу, установлен бордюрный камень. До конца октября подрядчик должен восстановить дорожное покрытие и газоны, а также очистить территорию от строительного мусора.По словам депутата Ульяновской городской думы Елены Вершининой, работы начались во многом благодаря обращениям местных жителей; она продолжает контролировать сроки и качество.Аналогичное благоустройство запланировано возле сквера Трёх поколений на улице Защитников Отечества: там перехода приведут в соответствие с нацстандартами — установят дополнительную опору освещения, искусственную неровность и новые дорожные знаки.