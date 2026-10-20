Новая схема обмана: мошенники под видом сотрудников администрации обещают ульяновским пенсионерам медали и выплаты

В Ульяновске активизировались телефонные мошенники: они выдают себя за представителей городской администрации и пытаются выманить персональные данные у пожилых горожан под предлогом вручения наград и денежных выплат. В управлении по делам семьи зафиксировали массовый наплыв обращений от встревоженных пенсионеров.Мошенники маскируются под сотрудников муниципалитетаПо данным пресс‑службы администрации Ульяновска, злоумышленники используют новую уловку для обмана граждан. Представившись работниками муниципалитета, они обещают пенсионерам медали и денежное вознаграждение. Для получения награды пожилым людям предлагают лично прийти в городскую администрацию.Волна обращений в управление по делам семьи20 октября в управление по делам семьи поступило множество обращений от пенсионеров, столкнувшихся с подобной схемой. При общении мошенники стремятся получить персональные данные горожан, прикрываясь благовидными предлогами.Рекомендации от властей: как не стать жертвой обманаАдминистрация города призывает жителей сохранять бдительность. Горожан просят не поддаваться на обман, сразу сбрасывать подозрительные звонки и ни в коем случае не сообщать реквизиты и данные своих документов неизвестным лицам.