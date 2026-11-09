Пенсионер из Ульяновска отдал аферистам 4,4 млн рублей, поверив в «перерасчёт пенсии»

Происшествия 09.11.2026 09:14

Житель Ульяновска лишился 4,44 млн рублей, поверив звонившим «сотрудникам» пенсионного ведомства, «Финуслуг» и ФСБ. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, сообщили в УМВД.Как начинался обман8 ноября в полицию Засвияжского района Ульяновска обратился 66-летний горожанин. Аферисты вышли на него ещё 20 октября: на телефон с незнакомого номера поступил звонок, после чего мужчина неделю общался с телефонными злоумышленниками.Первый собеседник назвалась сотрудницей СФР и сообщила, что мужчине положен существенный перерасчёт пенсии. Обрадованный пенсионер продиктовал ей код из СМС.Легенда: спасение сбережений и угроза обвиненияЗатем на связь вышел «сотрудник портала Финуслуги». Он сообщил, что некие преступники якобы пытаются похитить деньги мужчины и оформить на него кредиты.После этого в разговор вступил «представитель ФСБ», который заявил: пенсионера подозревают в пособничестве иностранным террористам, а потому ему грозит уголовное преследование. Спастись, по версии аферистов, можно было лишь содействием правоохранителям — накопления требовалось передать «инкассаторам» для проверки на подлинность и законность происхождения.Передача денег курьерамСледуя полученным указаниям, мужчина обналичил счета в банках и в течение последующей недели поочерёдно встретился с двумя курьерами, передав каждому пакет с деньгами. В общей сложности он лишился 4 млн 440 тысяч рублей.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).