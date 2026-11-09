Почти половина работающих ульяновцев планирует отпуск на лето 2027 года

Общество 09.11.2026 09:02

Почти половина работающих ульяновцев (44%) намерена провести на лето весь отпуск или его основную часть. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активных жителей города, уже имеющих работу.Большинство уже знает даты отдыха64% работающих ульяновцев окончательно определились с графиком отпусков. Помимо 44%, выбравших лето, весной собираются отдыхать 8%, осенью — 9%, зимой — 3%. Ещё 14% возьмут отпуск по графику, который составил отдел кадров.Женщины — на юг летом, мужчины — зимойОтпуск в тёплый сезон чаще выбирают женщины, тогда как мужчины чаще планируют зимний отдых.Возраст влияет на выбор сезонаЛето предпочли 40% респондентов моложе 35 лет, среди ульяновцев 35–45 лет этот показатель выше — 49%, а в группе старше 45 лет — 43%. Зато молодёжь чаще остальных отдыхает осенью и зимой.Дороже доход — раньше отпускДоля тех, кто планирует весенний отдых, растёт вместе с уровнем заработка: от 4% у тех, кто получает до 100 тысяч рублей, до 12% у тех, чей доход начинается от 150 тысяч.Семьи с детьми ждут лета больше всехСезонный отпуск семьям с детьми нужен закономерно: лето выбрали 49% родителей против 40% респондентов без детей. Бездетные, в свою очередь, чаще планируют отдых осенью — 11% против 7% у тех, у кого есть дети.