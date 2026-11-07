Полутораметровый сом и «золотые» куры: цены и парадоксы ульяновской сельхозярмарки

07.11.2026 08:12

В день Октябрьской революции в Новом городе прошла сельхозярмарка. Народ шёл стеной — прямо как на демонстрации в былые советские времена.Сегодня, 7 ноября, на проспекте Ульяновском в Ульяновске развернулась масштабная осенняя торговля. О бывшем «красном дне календаря» здесь, правда, мало что напоминало. Разве что народные коллективы, призывавшие пролетариат к покупкам старыми добрыми советскими песнями. Но ностальгия — штука сильная: людей пришло столько, будто в город завезли дефицитный импорт.Главным хитом сезона стали, без сомнения, яйца. За право обладания заветным десятком «отборных» по 80 рублей выстроилась очередь, способная конкурировать с мавзолейной. Рядом давились за сурским сыром и прочей местной молочкой по 500–600 рублей за килограмм. И плевать, что экономия по сравнению с супермаркетом составляла смешные 10–20 рублей, — сам факт стояния в очереди, видимо, согревал истосковавшиеся по СССР души.Мясные ряды ломились от изобилия. В основном, конечно, свининой — на любой вкус и кошелёк, начиная от 200 рублей за кило. Но и тут нашлись бдительные критики.«В магазине-то бывает и дешевле», — авторитетно подметила пенсионерка Валентина Козлова, разрушая ярмарочную магию.Цены на «борщевой набор» и прочую бакалею выглядели следующим образом:Цена на ярмарке (за кг / л) Картофель - от 30 руб. Капуста свежая - 20–25 руб. Капуста квашеная - от 200 руб. Сахар - 60 руб. Подсолнечное масло (местное) - 200 руб. за литр Говядина от 600 руб. Курица от 300 руб.Кстати, о птичках: куры нынче перешли в разряд деликатесов. Из-за цены «от 300 рублей» на прилавках они практически не появлялись — видимо, улетели в тёплые края.В рыбных рядах публику эпатировал гигантский полутораметровый сом весом 28 килограммов, которого отдавали за 500 рублей (судя по всему, оптом за всю тушу). Остальная же рыба поражала исключительно своей ценой. Скромные обитатели местных рек ценились от 300 рублей за кило, а благородная форель скромно просила от тысячи.Для полноты антуража повсюду продавали «поделки» народного творчества, а волонтёры доблестно таскали тяжёлые сумки уставших от капиталистического изобилия пенсионеров.Мнения электората, как водится, разделились:«Картошку взяли, сахар, капусту, а на остальное цены кусаются, — резюмировал местный житель Валентин Тимофеевич. — Хотелось бы, чтобы мясо стоило по-человечески. А курица так вообще взлетела в космос…»Тем временем, по отчётам областного Минсельхоза — этой осенью цены на ярмарках стабильно на 15–20% ниже магазинных, а стоимость сезонных овощей, мяса и бакалеи намертво зафиксирована на уровне «рекомендованных производителями значений».