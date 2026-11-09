Посёлок Ленинский окончательно станет частью Ульяновска

Общество 09.11.2026 12:46

Ульяновская городская дума поддержала изменение административно-территориального устройства региона. Посёлок Ленинский Заволжского района окончательно присоединят к Ульяновску, убрав у территории статус отдельного населённого пункта. Вопрос депутаты рассмотрели на заседании УГД и единогласно проголосовали «за».Согласование после публичных слушанийПроект решения о выражении мнения Гордумы по фактическому присоединению посёлка внёс областной минстрой — с 1 января 2023 года полномочия по утверждению генерального плана переданы на региональный уровень. Осенью 2025 года, как пояснил первый заместитель председателя Гордумы Игорь Крючков, по изменениям в генплан уже прошли публичные обсуждения. Их итог — решение убрать у территории статус посёлка.Льготы жителей: «жители ничего не теряют»Отдельным вопросом депутаты обсудили судьбу льгот для местных жителей. По словам Крючкова, за весь период не поступило ни одного заявления о льготе — а значит, при смене статуса население ничего не потеряет.Кадастровый учет по поручению президентаЗаместитель министра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Мария Дормидонтова объяснила, что мера связана с поручением президента РФ: границы населённых пунктов нужно поставить на кадастровый учёт. Границы Ульяновска уже внесены в ЕГРН, и сейчас завершается юридическая процедура изменения областных законов.Итог голосованияДепутаты единогласно поддержали ликвидацию статуса посёлка Ленинский.