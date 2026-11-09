Потепление до +6 °C, мокрый снег и гололёд: что ждёт Ульяновскую область в начале недели

Погода 09.11.2026 04:40

Погода на старте рабочей недели в Ульяновской области будет меняться буквально на глазах: в понедельник регион накроют снегопад с заморозками, а к среде в область придёт тёплый южный воздух. Главная опасность для горожан представляет наледь на дорогах, которая сохранится все три дня.Старт недели: снегопад и минус до шести градусовУльяновский гидрометцентр прогнозирует на понедельник, 9 ноября, облачную погоду с осадками. Выпадет сначала обычный снег, затем он станет мокрым. Ветер развернётся на западный и будет дуть со скоростью 6–11 м/с. В ночные часы мороз усилится до -6 °C, днём же воздух прогреется максимум до +5 °C. На дорожном покрытии местами останется опасная ледяная плёнка.Вторник принесёт передышку10 ноября осадки стихнут. Синоптики обещают переменную облачность: облака будут чередоваться с ясными окнами. Западный ветер ослабеет до 5–10 м/с. Ночью и под утро ожидается от -3 до +2 °C, дневные показатели вновь не поднимутся выше +5 °C.Середина недели станет самой тёплойК 11 ноября в область потянется тёплая воздушная масса с юго-запада. Существенных осадков в среду не ждут, ветер стихнет до 3–8 м/с. Ночь останется морозной от -3 до +2 °C, зато днём столбики термометров во многих районах поднимутся до +1…+6 °C это самый высокий показатель за неделю.Тёплый фронт не отменит гололёда, и ледяная корка будет держаться на трассах и тротуарах весь период, поэтому водителям советуют снижать скорость, а пешеходам выбирать нескользкую обувь.