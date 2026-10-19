Президент наградил директора ульяновского драмтеатра Наталью Никонорову

Директор Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Наталья Никонорова удостоена Ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Указ подписал Президент РФ 15 октября 2026 года (№ 736).Наталья Александровна служит в ульяновской драме более 50 лет: окончила ГИТИС в 1980-м, с 2007 года возглавляет театр, а с 2016-го — бессменный председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.Под её руководством ульяновская драма стала одним из ведущих театров страны: уникальная труппа, разноплановый репертуар, гастроли от Калининграда до Якутска и за рубежом. В 2009 году театр получил Премию Правительства РФ имени Фёдора Волкова, а спектакли и актёры отмечены Государственной премией, «Золотой Маской» и «Арлекином».За вклад в профессию Никонорова награждена Почётной грамотой Владимира Машкова и медалью блаженного Андрея Симбирского II степени.