Сегодня в центре Ульяновске ограничат движение транспорта из-за крестного хода

Общество 04.11.2026 05:21

Глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин поручил службам подготовить площадку и обеспечить безопасность крестного хода с Казанской Жадовской иконой Божией Матери.4 ноября с 10:00 до 14:00 ограничат движение на участках: пер. Гоголя (Красноармейская — Радищева), ул. Радищева (Тухачевского — Спасская), ул. Спасская, Гимова, Кузнецова, Гончарова (Ленина — пл. 30-летия Победы), ул. Минаева (пл. 30-летия Победы — 12 Сентября), ул. 12 Сентября (Минаева — Карла Либкнехта), ул. Ульяновская, а также в пер. Троицком, Карамзина, на эспланаде и «восьмёрке» спуска Степана Разина.С 5:00 до 14:00 запрещены остановка и стоянка на улицах Радищева, Спасской, Кузнецова, Гончарова, Минаева, 12 Сентября, Ульяновской, в пер. Гоголя и Краснознамённом, вдоль гостиницы «Советская» (от Спасской до дома № 6 на Соборной площади); с 6:00 до 14:00 — в пер. Краснознамённом.