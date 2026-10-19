«СКА-Хабаровск» проиграл «Волге» в домашнем матче

18 октября «СКА-Хабаровск» на стадионе имени В. И. Ленина принимал ульяновскую «Волгу» в 14-м туре Лиги PARI и уступил со счётом 1:2.Уже в дебюте армейцы дважды попали в перекладину ворот гостей — особенно эффектным был удар Дмитрия Маркитесова. На 17-й минуте ульяновец Хашкулов открыл счёт. На 24-й Никита Моцпан заработал пенальти и сам его реализовал, сравняв счёт.Во втором тайме хабаровчане продолжали атаковать: на 71-й минуте Глотов после передачи Моцпана пробил выше ворот, а спустя пять минут мощный удар Моцпана парировал вратарь гостей. На 81-й минуте «Волга» получила пенальти: Штепа отразил удар Саплинова, но тот оказался первым на добивании и забил. В концовке хабаровчане пытались спасти матч — удар Жирова прошёл рядом со штангой, а в добавленное время к атаке подключился даже вратарь Штепа, но счёт не изменился.«Обидно проигрывать, потому что настрой был только на победу. Мы создавали достаточно моментов в финальной трети, но подвела реализация. При такой погоде разрушать легче, чем созидать, но были хорошие комбинации, а в обороне сыграли организованно. Хотим побеждать в каждой игре и поправить ситуацию в таблице. В Туле и Сочи мы могли рассчитывать на победный результат, а сегодня, имея пять-шесть стопроцентных моментов, ничего не реализовали. Злой рок какой-то висит, но мы разгоним эти тучи. Я верю в ребят, они верят в наши идеи. Всё исправим», — прокомментировал главный тренер Сергей Жуков.Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведёт 24 октября в 15:00 дома против красноярского «Енисея».