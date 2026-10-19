Свыше 340 млн рублей выделили на лекарства и медоборудование в регионе

Правительство и Законодательное собрание Ульяновской области утвердили корректировки в региональную госпрограмму развития здравоохранения. Дополнительное финансирование из областного бюджета превысит 340 миллионов рублей — об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.Основная часть этих средств будет направлена на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и специализированное питание. В приоритете — пациенты с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями.Кроме того, 20 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — эти деньги предназначены для закупки оборудования в строящиеся фельдшерско-акушерские пункты. Ещё по 10 миллионов рублей предусмотрено на выплаты отдельным категориям медицинских работников и стипендии студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в вузах.— Большую часть средств направим на лекарственное обеспечение льготников и специализированное питание, в том числе для пациентов с редкими заболеваниями. 20 миллионов рублей выделено на оснащение строящихся ФАПов, по 10 миллионов — на выплаты медработникам и стипендии целевикам, — рассказала министр здравоохранения региона Мария Шалягина.В целом на 2026 год на государственную программу развития здравоохранения Ульяновской области предусмотрено более 19 миллиардов рублей.