Свыше четырёх тысяч ульяновцев улучшили жилищные условия с 2019 года

Общество 04.11.2026 06:03

С 2019 года в Ульяновской области из аварийного жилищного фонда расселено более 65 тысяч квадратных метров. Благодаря этому свои жилищные условия улучшили свыше четырёх тысяч человек, о чём сообщил губернатор Алексей Юрьевич Русских. Изначально планировалось расселить 63,4 тысячи кв. м, однако этот показатель удалось превысить более чем вдвое. До конца 2026 года в регионе намерены переселить ещё 171 человека.На новый этап программы, охватывающий 2026–2027 годы, из федерального и регионального бюджетов предусмотрено свыше 811 млн рублей. Уже начались мероприятия по переселению 358 человек из аварийных помещений общей площадью более 6,2 тысячи кв. м. Речь идёт о домах в Ульяновске, Димитровграде, Инзенском, Барышском и Ульяновском районах.Кроме того, в 2026 году на завершение мероприятий по расселению дополнительно выделено более 305 млн рублей. Эти средства позволят освободить свыше 3,6 тысячи кв. м аварийного жилья.