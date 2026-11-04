Три человека пострадали в ДТП с Lada и Nissan в Ульяновской области

ДТП 04.11.2026 07:12

В Ульяновском районе утром 2 ноября, около 8:15, на 207-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск произошло ДТП с участием двух автомобилей — Lada Largus и Nissan. Информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции.Согласно предварительным данным ГАИ, водитель «Ларгуса» потерял контроль над управлением и допустил столкновение с попутно двигавшимся Nissan. От удара отечественный универсал вылетел в кювет и перевернулся.В результате аварии пострадали три пассажира Lada Largus. Водителю и пассажирке 1978 года рождения была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой. Ещё одну пассажирку, 1954 года рождения, пришлось госпитализировать.