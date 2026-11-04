У Автовокзала появились запрещающие дорожные знаки

Общество 04.11.2026 12:33

В Засвияжском районе Ульяновска, в районе дома № 48 по улице Полбина (недалеко от автовокзала), вступила в силу новая схема организации дорожного движения. Решение об этом было принято 29 октября 2026 года в ходе выездного совещания Министерства транспорта Ульяновской области.3 ноября 2026 года сотрудники МБУ «Правый берег» установили на указанном участке дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.2.3 «Зона действия». Монтаж выполнен в соответствии с утверждённой схемой технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).Водителей просят проявлять внимательность на этом отрезке улицы Полбина и строго соблюдать требования установленных знаков.