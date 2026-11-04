Ульяновцам пообещали 4 ноября мокрый снег и ветер

Погода 04.11.2026 05:20

По информации метеослужбы, небо над регионом будет облачным. В течение дня местами ожидаются небольшие осадки, которые в отдельных районах могут усилиться до умеренных. Осадки будут смешанного типа — возможны как дождь, так и мокрый снег.Ветер северо-западного направления будет ощутимым: его порывы достигнут 6–11 метров в секунду.Температурный фон останется в пределах климатической нормы для начала ноября. Столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов.