Ульяновцы заняли 5 место на слете поисковых отрядов ПФО

Команда Ульяновской области достойно выступила на XII Слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который состоялся в Нижнем Новгороде. Участники состязались в семи дисциплинах поисковой работы: «Поисковая тропа», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Оказание первой помощи», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Военно-историческая викторина», а также «Порядок проведения и документирование полевых и поисковых работ».В этом году ульяновские поисковики завоевали три призовых места в дисциплинах, имеющих ключевое значение для военной археологии. Вторые места достались команде в номинациях «Порядок проведения и документирование полевых и поисковых работ» и «Архивный поиск», а третье место — в «Поисковой тропе».Кроме того, Ульяновская область была отмечена специальным призом в номинации «Лучший экскурсовод». По итогам общекомандного зачета команда региона заняла пятую позицию.