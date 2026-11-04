Ульяновец победил на этапе Кубка Вооруженных сил России по рукопашному бою

Спорт 04.11.2026 11:14

28 октября в Екатеринбурге, в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт», подошёл к концу этап Кубка Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.Турнир был посвящён памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. На соревнования съехались сильнейшие бойцы со всей страны.По итогам выступлений в весовой категории до 75 кг Станислав Тякунов, представляющий сборную Ульяновской области, стал обладателем золотой медали.