Ульяновец выплатил 512 тысяч рублей за ущерб после ДТП

Житель Ульяновской области выплатил 512 тысяч рублей в счет возмещения ущерба после ДТП. Долг взыскали судебные приставы отделения по Чердаклинскому и Старомайнскому районам: мужчина не оплатил компенсацию добровольно после решения суда.Для взыскания специалисты арестовали его счета, ограничили выезд за границу и запретили регистрационные действия с имуществом. За просрочку добровольной оплаты был начислен исполнительский сбор около 36 тысяч рублей.После применения принудительных мер мужчина погасил ущерб и сбор. Исполнительное производство завершено.