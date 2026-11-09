Ульяновка едва не лишилась пальца из-за колец

Происшествия 09.11.2026 08:11

В Ульяновске спасатели помогли местной жительнице, палец которой застрял в двух кольцах, — без помощи специалистов снять украшения не удавалось.С чего всё началось7 ноября в службу спасения позвонила жительница Ульяновска. Как пояснили в региональном Управлении гражданской защиты, пальцы женщины распухли, и два надетых кольца оказались прочно зажаты — самостоятельно освободить руку она не смогла.Как шла операцияПрибывшие на вызов спасатели работали аккуратно: задействовали слесарный инструмент и подручные средства, чтобы постепенно освободить сдавленный палец, не травмировав его. В итоге оба кольца удалось снять.Чем всё закончилосьПо данным ведомства, врачам вмешиваться не пришлось — медицинская помощь женщине не потребовалась.