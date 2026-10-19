Ульяновская область оказалась на 11 месте в рейтинге научно-технологического развития регионов

В ежегодном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ Ульяновская область заняла 11-ю позицию. Итоги двенадцатого по счёту масштабного исследования, проведённого экспертами «РИА Новости», показали, что по результатам 2025 года регион улучшил своё положение на две строчки, набрав 51,61 балла и вплотную приблизившись к первой десятке федерального списка.Среди субъектов Приволжского федерального округа Ульяновская область уступила лишь признанным технологическим лидерам — Татарстану, Нижегородской и Самарской областям, но при этом обошла Республику Башкортостан и Томскую область. В общероссийской тройке лидеров традиционно остались Москва, Татарстан и Санкт-Петербург — на них приходится более 44% отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в стране.Аналитический доклад подготовлен специалистами агентства «РИА Рейтинг» на основе 19 критериев Росстата и Роспатента. В числе оцениваемых показателей — обеспеченность научной отрасли молодыми кадрами в возрасте до 39 лет, доля обновлённого исследовательского оборудования, объёмы отгруженной наукоёмкой продукции и количество зарегистрированных изобретений.