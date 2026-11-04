Ульяновские молодожены посадили «деревья любви»

Общество 04.11.2026 12:33

В преддверии Дня народного единства молодожёны Заволжского района Ульяновска высадили ели — символические «деревья любви». Об этом сообщили в Агентстве ЗАГС Ульяновской области.«Семья начинается с любви, а связь поколений — с добрых традиций. В Год единства народов России этот жест звучит как тихий, но очень сильный посыл: "Мы вместе. Мы строим будущее!" Семья — это маленькая модель большого общего дома, где важны забота и сплочённость, уважение и добрые традиции. Пусть единство живёт не только в словах, но и в делах — в таких простых, но глубоких поступках, как посадка дерева вместе, рука об руку. Совет да любовь молодым! Пусть ваше семейное древо будет крепким, вечнозелёным и бесконечно красивым!» — говорится в сообщении.