В деле ульяновского застройщика Алимова поставлена кассационная точка

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе приговор ульяновскому застройщику Наилю Алимову, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья. Коллегия под председательством Ильи Родомакина отклонила жалобу защиты, добивавшейся оправдания или переквалификации на более мягкую статью. Наказание — четыре года условно со штрафом 800 тысяч рублей — вступило в законную силу.В кассации адвокат Рузиля Горбушко настаивала на отсутствии у Алимова умысла на хищение: дом в итоге достроили и сдали в 2024 году, дольщики получили квартиры и не заявляют об ущербе, а затягивание стройки было вызвано объективными экономическими причинами. Защита просила переквалифицировать действия на ст. 165 УК РФ и прекратить дело за истечением сроков давности, а также оспаривала экспертизы. Прокуратура выступила против изменений, указав на полную доказанность вины.Судебная коллегия согласилась с выводами ульяновских коллег: сдача дома в 2024 году не отменяет факта мошенничества и умысла на хищение, поскольку достраивали объект другие застройщики за счёт субсидирования и конкурсов Минстроя, а не сам Алимов. Экспертизы признаны законными, квалификация по ч. 4 ст. 159 УК РФ — верной. Приговор Ленинского районного суда и апелляционное определение облсуда оставлены в силе.Уголовное преследование Алимова связано с крахом его строительной империи в 2017–2019 годах: через фирмы «Запад» и «СЗ Центральный» он привлекал средства сотен дольщиков, которые расходовались на посторонние цели, из-за чего стройки замерли. В деле фигурировали показания более 700 потерпевших.