В Димитровграде полицейские не дали девушке сорваться с восьмого этажа

Происшествия 09.11.2026 11:26

В Димитровграде патрульно-постовая служба полиции спасла несовершеннолетнюю девушку, которая стояла у открытого окна на восьмом этаже жилого дома. Полицейские убедили подростка отойти от края и оставались с ней до приезда близких. Инцидент произошёл вечером в начале ноября, сообщает региональное УМВД.Полицейские поговорили с девушкой и закрыли окноТревогу подняли сами жильцы многоквартирного дома: они позвонили в службу «112» и рассказали, что девушка находится у открытого окна на восьмом этаже и её состояние вызывает опасения.Прибывшие на место сотрудники ППС заговорили с подростком. Им удалось установить контакт, убедить девушку отойти от опасного места и закрыть окно. После этого полицейские не отходили от неё — до тех пор, пока не приехали родственники и следственно-оперативная группа.По факту инцидента назначена проверкаОбстоятельства случившегося выясняют следственные органы. К разбирательству подключены и инспекторы по делам несовершеннолетних: процессуальная проверка по факту происшествия уже организована.