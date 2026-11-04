В кварталах многодетных семей «Г» и «Д» завершилась высадка деревьев

Общество 04.11.2026 07:45

Глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин доложил губернатору Алексею Русских, что озеленение — приоритет работы администрации. По словам Русских, городу нужны не только дороги и благоустроенные дворы, но и здоровая экология.Этой осенью Городской центр по благоустройству и озеленению высадит 896 деревьев и 2369 кустарников из собственного питомника (40 видов пород, адаптированных к городской среде). Закуплено новое оборудование для выкопки и пересадки деревьев, что снижает ручной труд и повышает производительность.Высадка началась в начале октября. За месяц в городе появилось 674 дерева и 558 кустарников — на улицах Спасской, Дворцовой, Карла Либкнехта, Минаева, Кирова, Хрустальной, Октябрьской, Рябикова, Кузоватовской, Камышинской и других, а также в парке «Дружбы народов» и ряде скверов. В пострадавшем от ледяных дождей сквере «Северный Венец» высадили 70 деревьев.В Засвияжском районе озеленили скверы «Династия», «Губернаторский» и «УЗТС», в Заволжье посадили 283 кустарника, а на проспекте Созидателей появилась живая изгородь из 100 кустарников. В новом сквере «Сад памяти» на улице Ленинградской высадили 57 деревьев.При сносе насаждений под инфраструктурные проекты предусмотрены компенсационные посадки или денежная компенсация — чаще выбирают второе. С начала года в бюджет поступило более 571 тысячи рублей, запланирована высадка 71 дерева. Завершена защитная полоса вдоль кварталов «Г» и «Д» — по улице Угловой высадили 209 пирамидальных тополей. В планах — 32 дерева на улице Наумова, озеленение сквера Врача Михайлова, улиц Еремецкого и Волжской, проспекта Ливанова и других объектов.