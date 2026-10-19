В микрорайоне «Юго-Западный» стартовало переустройство канализации

В микрорайоне «Юго-Западный» работы по переустройству канализационных сетей стартовали раньше запланированного срока. Об этом сообщил Болдакин.В рамках проекта предстоит заново переложить шесть участков самотёчного коллектора диаметром от 160 до 300 миллиметров общей протяжённостью 2595 метров, а также установить смотровые колодцы для обслуживания сетей. В настоящее время подрядчики монтируют колодцы на улице 154-й стрелковой дивизии. После этого начнётся укладка новых труб методом горизонтально направленных проколов — без вскрытия проезжей части и тротуаров.Работы продлятся до 2028 года и будут профинансированы из федерального бюджета, средства на которые привлёк губернатор Алексей Русских. Реализация проекта позволит решить острую проблему штатного водоотведения для жителей микрорайона.