В новоульяновской «двойке» собрали первый урожай земляники

Общество 04.11.2026 12:05

В исправительной колонии №2 Новоульяновска (УФСИН России по Ульяновской области) впервые получили урожай земляники — в теплице высажено 600 кустов. Сельскохозяйственный участок «Теплица» продолжает работать успешно: уже собран первый урожай ароматной ягоды.Кроме земляники, за сезон в тепличном хозяйстве собрали 1,5 тонны капусты, 1 тонну свёклы и 500 кг моркови. Приятным бонусом стало и плодоношение лимонного дерева — с него получили большое количество лимонов.Уходом за культурами занимаются трудоустроенные на участке осуждённые. В теплицах созданы все условия для стабильного урожая: поддерживается оптимальная температура и влажность, организованы своевременный полив и внесение удобрений.Весь урожай планируется реализовывать через систему «Стол заказов»: осуждённые смогут по доступным ценам приобретать свежие салаты из собственных овощей, горячие блюда (плов, пельмени, шашлык), хлебобулочную и кулинарную продукцию — хлеб из муки высшего сорта, булочки, пирожки, пиццу и другое.