В Прокуратуре Ульяновской области выявлено 20 нарушений закона за неделю

Руководство прокуратуры Ульяновской области и сотрудники территориальных прокуратур провели личный приём 170 граждан.Помимо этого, были рассмотрены 338 обращений, поступивших в региональные органы прокуратуры. Благодаря вмешательству прокуратуры Железнодорожного района Ульяновска, а также Барышского и Майнского районов, инвалиды и тяжелобольные жители региона были обеспечены лекарственными средствами.Кроме того, в областной прокуратуре подвели итоги проверки соблюдения законодательства об аккредитации — выявлено более 20 нарушений закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.