В Радищевском районе предлагают зарплаты до 96 000

Общество 04.11.2026 09:20

На портале ulpravda.ru выходит рубрика «Вакансии в муниципалитетах Ульяновской области». После Павловского района отправляемся в Радищевский.Администрация МО «Радищевский район» (п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 11; тел. 8 (84239) 2-19-75) ищет начальника отдела правового обеспечения — от 42 000 ₽. Нужны высшее образование, стаж от 2 лет, знание законодательства.МКУ «Надежда» (пл. 50 лет ВЛКСМ, 14; тел. 8 (84239) 2-19-75) требуется директор — от 49 000 ₽. Высшее образование, опыт от 3 лет.ООО «Агроторг» (п. Октябрьский, ул. Мира, 23; тел. 8-927-394-52-11) приглашает администратора — от 45 000 ₽. Среднее профессиональное образование, опыт от года, работа с клиентами, контроль персонала, приёмка товара, открытие и закрытие кассового дня.ГУЗ «Радищевская районная больница» (ул. Свердлова, 24; тел. 8-937-453-44-70) ищет врача общей практики — 50 000–96 000 ₽. Высшее образование, аккредитация по специальности, работа в кабинете в с. Ореховка.ООО «Рябиновский элеватор» (ст. Рябина, ул. Придорожная, 1; тел. 8 (84239) 3-13-08) требуется заведующий лабораторией — 30 000–38 000 ₽. Среднее профессиональное образование, стаж от 3 лет, организация анализов и испытаний зерновых и масличных культур, оформление документации.ОГКП «Ульяновский областной водоканал» (ул. Кооперативная, 58а; тел. 8-927-818-07-44) нужен слесарь по ремонту автомобилей — от 39 574 ₽. Среднее профессиональное образование, опыт от года, ремонт и сборка сложных агрегатов.АО «Радищевское АТП» (ул. Заводская, 4; тел. 8 (84239) 2-17-84) принимает двух водителей автобуса — 35 000–50 000 ₽. Среднее профессиональное образование, опыт от года, права категории D, безопасное управление и обслуживание автомобиля.ИП «Плетнев Семен Владимирович» (ул. Советская, 58; тел. 8-937-455-24-05) ищет двух рабочих мясного цеха — 30 000–37 000 ₽. Общее образование, опыт от года, медкнижка.ООО ОЗЛ «Лесники» (с. Дмитриевка, ул. Новая, 16; тел. 8 (84239) 4-45-15) требуются пять подсобных рабочих цеха лесопиления — 35 000–50 000 ₽. Общее образование, укладка и сортировка пиломатериалов, уборка территории.ИП «Зиеёв М.Б.» (п. Октябрьский; тел. 8-925-998-25-25) готов трудоустроить пятерых разнорабочих — 30 000–45 000 ₽. Среднее профессиональное образование, опыт от 2 лет, знание законодательства, работа с населением Радищевского городского поселения.