ЖКХ 19.11.2026 10:07

Почти 100 метров бесхозных теплосетей в Заволжском районе Ульяновска передали на баланс городского «Теплокома». Соответствующие постановления по определению организации, отвечающей за содержание и обслуживание инженерных коммуникаций, подписал глава города Александр Егорович Болдакин.Надёжность теплоснабжения и своевременный ремонтКак пояснили в мэрии, передача объектов позволит обеспечить надёжность теплоснабжения потребителей, а при возникновении нештатных ситуаций — своевременный ремонт силами муниципального ведомства.Теплотрасса в ГПК «Барс»На территории гаражно-потребительского кооператива «Барс» по улице Алексея Наганова, 12 А предприятие будет отвечать за 24-метровую теплотрассу диаметром 65 мм от узла 16 до цоколя здания, выполненную в двухтрубном исполнении. Её построили и ввели в эксплуатацию в 2024 году, однако на баланс никто не принял.Участок в ГСК «Сигнал 2»Аналогичный участок тепловых сетей протяжённостью 2,5 метра с диаметром труб 40 мм от цоколя бокса № 2 в соседнем ГСК «Сигнал 2» по улице Алексея Наганова, 6А также определён за «Теплокомом».Теплотрасса на проспекте СозидателейЕщё один объект, переданный на баланс предприятия, — это построенная в 2014 году теплотрасса протяжённостью 71 метр от узла 29 до цоколя здания по проспекту Созидателей, 8А.