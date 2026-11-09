В Ульяновске назвали победителей 15-й Недели моды

Культура 09.11.2026 12:56

Главный приз конкурса начинающих дизайнеров — 100 тыс. рублей — получила Алена Малыгина из Архангельска. Первую в истории проекта «Битву стилистов» выиграла Рина Сулагаева.В Ульяновске завершился 15-й сезон Ульяновской недели моды. Одними из главных итогов двухдневной программы стали результаты конкурса начинающих дизайнеров и первой в истории проекта «Битвы стилистов».100 тысяч рублей получила дизайнер из АрхангельскаКонкурс начинающих дизайнеров в этом году стал самым масштабным за историю проекта. За главный приз боролись авторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Ульяновска, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новочебоксарска и других городов.Победительницей стала Алена Малыгина из Архангельска. Она получила 100 тыс. рублей на развитие собственного бренда.Еще одним подарком стал сертификат от журнала «Деловое обозрение» на размещение материала в одном из выпусков издания. Сертификат вручили во время церемонии награждения.Финалисты представили свои коллекции на подиуме перед профессиональной аудиторией, зрителями и представителями модной индустрии. Для начинающих авторов конкурс стал возможностью показать свои работы новой аудитории и получить поддержку для дальнейшего развития.Определили лучшего стилистаЕще одним конкурсным проектом 15-го сезона стала «Битва стилистов», которую на Ульяновской неделе моды провели впервые.Победительницей стала Рина Сулагаева. Она получила звание лучшего стилиста проекта и сертификат номиналом 30 тыс. рублей от партнера конкурса — бренда KOFPLA.В финале «Битвы стилистов» участницы работали с несколькими образами, показывая собственный взгляд на повседневный и офисный стиль.Более 6500 зрителей и 33 показаЮбилейный сезон прошел 7 и 8 ноября в «Кошелев Конгресс-холле» отеля Radisson. По данным организаторов, за два дня в проекте приняли участие около 2000 моделей, в том числе порядка 500 детей.Площадку посетили более 6500 зрителей, а онлайн-трансляции на официальных ресурсах проекта, в региональных медиа и социальных сетях собрали более 20 тыс. просмотров.Всего за два дня состоялось 33 показа, в рамках которых было представлено около 520 образов. Программа включала детские и взрослые коллекции, конкурсы, вечерние шоу и специальные проекты.Хедлайнерами сезона стали Евгения Климкова из Москвы и Татьяна Котова из Челябинска.Моду объединили с музыкой и литературойОдним из центральных событий второго дня стал аудиовизуальный перформанс «Орхидея» из Санкт-Петербурга. В нем объединили музыку, сценическое действие и показ одежды. В проекте также участвовал ульяновский народный образцовый хор «Колибри».В культурную программу вошло и публичное чтение книги «Путь к мечте» с писателем Алевтиной Китовой.Ульяновская неделя моды проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке департамента туризма Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.Журнал «Деловое обозрение» выступает генеральным информационным партнером Ульяновской недели моды, медиахолдинг «Мозаика» — информационным партнером.