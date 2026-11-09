В Ульяновске отремонтируют дорогу на мосту через Свиягу и участок Димитровградского шоссе

Власть 09.11.2026 07:36

В Ульяновске в ближайшие две недели восстановят дорожное покрытие ещё на двух ключевых направлениях: на мосту через Свиягу от Пушкарёва до Урицкого и на участке Димитровградского шоссе. Об этом сообщил глава города Александр Егорович Болдакин.Что и где отремонтируютРаботы развернутся на мосту через Свиягу на отрезке от улицы Пушкарёва до улицы Урицкого. Второй объект Димитровградское шоссе: асфальтовые работы пройдут от проезда Заводского до улицы Шофёров, причём в обоих направлениях. Основная задача устранить колейность и просадки покрытия.Ремонт в разгар сезонаПо словам Болдакина, подобные работы в этом сезоне уже выполнили на улице Минаева и Московском шоссе. Сейчас главное не сбавлять темп, пока погода не начнёт мешать.«В планах на ближайшие две недели участок Димитровградского шоссе от проезда Заводского до улицы Шофёров в обоих направлениях, а также на мосту через Свиягу от Пушкарёва до Урицкого. Пока погодные условия позволяют, асфальтовые работы необходимо продолжать», - цитирует главу города пресс-служба.