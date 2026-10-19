В Ульяновске по суд отправится мать 12-летнего мальчика

Следователи Следственного комитета России по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представлявшие угрозу для его жизни (часть 1 статьи 151.2 УК РФ).По данным следствия, женщина долгое время разрешала своему 12-летнему сыну управлять скутером в Ленинском районе Ульяновска, хотя у подростка отсутствовали водительские права и какие-либо навыки вождения. Такая беспечность обернулась тяжёлыми последствиями: 25 июня 2026 года мальчик попал в ДТП и получил травмы.В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.