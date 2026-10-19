В Ульяновске посадили 60 лип и вывезли 380 кубометров мусора

16 октября в Ульяновске прошла общегородская санитарная пятница. На проспекте Нариманова высадили 60 лип, а с улиц, дворов и общественных территорий вывезли 380 кубометров мусора. В уборке участвовали более 3,3 тысячи человек.Новые деревья появились на чётной стороне проспекта — от кольца до остановки «Улица Циолковского». До пересечения с улицей Юности планируют высадить ещё десять лип. У памятника Хо Ши Мину глава города Александр Болдакин вместе с представителями вьетнамской провинции Нгеан посадил десятилетние саженцы голубых елей — посадку приурочили к визиту делегации.К пятнице присоединились 918 организаций, на уборке работали 120 единиц техники. Порядок наводили коммунальные службы, сотрудники предприятий и управляющих компаний, образовательных и культурных учреждений, бизнес и местные жители.В Ленинском районе более 400 участников убирали листву, ветки и мусор на улицах Минаева, Федерации, Гончарова, Радищева, Карла Маркса и других, а также в Карлинском, Лаишевке, Поливном и микрорайоне Сельдь. В Железнодорожном районе приводили в порядок территорию возле ДК «Киндяковка» перед сельхозярмаркой и парк «Винновская роща». В Заволжье вышли 766 человек — они очищали газоны, мыли остановки и убирали незаконные объявления. В Засвияжье работы прошли на проспектах Хо Ши Мина и 50 лет ВЛКСМ, улицах Аблукова, Артёма и Смычки, с контейнерных площадок вывезли крупногабаритный мусор.К уборке присоединились школьники, педагоги, работники библиотек, домов культуры и спортивных учреждений: собирали листву, приводили в порядок клумбы и готовили зелёные насаждения к холодам. В городских парках начали консервацию водных аттракционов.