В Ульяновске пожарные потушили пожар на водонапорной башне

17 октября в Заволжском районе Ульяновска произошло возгорание. Очагом пожара стала неэксплуатируемая водонапорная башня на улице Балтийской.Огонь повредил наружную обшивку строения. По счастливой случайности обошлось без пострадавших; на данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.Сотрудники МЧС России напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следует использовать только исправную электробытовую технику заводского изготовления, не допускать перегрузок электросети, своевременно менять ветхую проводку, а покидая жилище, обязательно обесточивать электроприборы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 112.