В Ульяновске продавца оштрафовали за продажу газовых баллончиков детям

В Ульяновске продавца привлекли к ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасного товара.По постановлению прокуратуры Засвияжского района 32-летний местный житель оштрафован по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ — продажа несовершеннолетнему потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.Установлено, что 31 августа 2026 года мужчина работал в магазине на улице Богдана Хмельницкого и продал двум девочкам-подросткам газовые баллончики «ГАЗ универсальный» со сжиженным углеводородным газом. За нарушение ему теперь предстоит заплатить 200 тысяч рублей.